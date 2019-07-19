Андрей Аршавин: «Ростов» является фаворитом в матче со «Спартаком»

– «Ростов» – команда, которая знает, что делать. Очень здорово выглядит связка Ионов-Шомуродов. «Спартак» пока не может найти свою игру, не может определиться с составом. Думаю, что «Ростов» является фаворитом в матче со «Спартаком», – рассказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Добавим, что игра пройдет в ближайшую субботу на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 21:30 по московскому времени.
Ранее стало известно, что Аршавин получил приглашение от научного комитета УЕФА и пройдет программу по обучению менеджменту.
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