Андрей Аршавин: «Ростов» является фаворитом в матче со «Спартаком» - Советский спорт
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19 июля 2019 16:58Футбол

Андрей Аршавин: «Ростов» является фаворитом в матче со «Спартаком»

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о предстоящем матче «Ростов» - «Спартак», который пройдет в рамках 2-го тура чемпионата России.

– «Ростов» команда, которая знает, что делать. Очень здорово выглядит связка Ионов-Шомуродов. «Спартак» пока не может найти свою игру, не может определиться с составом. Думаю, что «Ростов» является фаворитом в матче со «Спартаком», рассказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что игра пройдет в ближайшую субботу на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 21:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Аршавин получил приглашение от научного комитета УЕФА и пройдет программу по обучению менеджменту.

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