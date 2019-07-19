Андрей Аршавин: «Ростов» является фаворитом в матче со «Спартаком» Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о предстоящем матче «Ростов» - «Спартак», который пройдет в рамках 2-го тура чемпионата России.

– «Ростов» – команда, которая знает, что делать. Очень здорово выглядит связка Ионов-Шомуродов. «Спартак» пока не может найти свою игру, не может определиться с составом. Думаю, что «Ростов» является фаворитом в матче со «Спартаком», – рассказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что игра пройдет в ближайшую субботу на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 21:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Аршавин получил приглашение от научного комитета УЕФА и пройдет программу по обучению менеджменту.