Гилерме официально продлил контракт с «Локомотивом»

– Жаль, что не получилось подписать контракт раньше, но хорошо, что сделали это сейчас. Гилерме – сильный вратарь международного уровня и здорово, что ближайшие три года он проведет с нами. Я поздравляю Гилерме, поздравляю болельщиков, поздравляю нас всех, – прокомментировал подписание контракта с голкипером генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.
Напомним, что ранее «Локомотив» не мог договориться с Гилерме о продлении трудового соглашения, а Кикнадзе не исключал возможности того, что бразилец покинет команду ближайшей зимой. Сообщалось о желании приобрести 33-летнего вратаря со стороны «Спартака» и «Зенита».
Гилерме перешел в «Локомотив» в августе 2007 года из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» за 1,25 миллиона евро. С тех пор голкипер провел за московский клуб 289 матчей, пропустив в них 276 мячей.
В составе железнодорожников он стал чемпионом России, обладателем Суперкубка России и трижды выигрывал Кубок страны.
Предыдущий контракт вратаря с железнодорожниками был рассчитан до конца декабря 2019 года.
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