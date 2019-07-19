Гилерме официально продлил контракт с «Локомотивом» - Советский спорт
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19 июля 2019 17:34Футбол

Гилерме официально продлил контракт с «Локомотивом»

«Локомотив» объявил о подписание нового трехлетнего соглашения с голкипером Маринато Гилерме.

Жаль, что не получилось подписать контракт раньше, но хорошо, что сделали это сейчас. Гилерме – сильный вратарь международного уровня и здорово, что ближайшие три года он проведет с нами. Я поздравляю Гилерме, поздравляю болельщиков, поздравляю нас всех, – прокомментировал подписание контракта с голкипером генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.

Напомним, что ранее «Локомотив» не мог договориться с Гилерме о продлении трудового соглашения, а Кикнадзе не исключал возможности того, что бразилец покинет команду ближайшей зимой. Сообщалось о желании приобрести 33-летнего вратаря со стороны «Спартака» и «Зенита».

Гилерме перешел в «Локомотив» в августе 2007 года из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» за 1,25 миллиона евро. С тех пор голкипер провел за московский клуб 289 матчей, пропустив в них 276 мячей.

В составе железнодорожников он стал чемпионом России, обладателем Суперкубка России и трижды выигрывал Кубок страны.

Предыдущий контракт вратаря с железнодорожниками был рассчитан до конца декабря 2019 года.

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