Маринато Гилерме: Счастлив, что остаюсь частью «Локо» - Советский спорт
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19 июля 2019 17:44Футбол

Маринато Гилерме: Счастлив, что остаюсь частью «Локо»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме поделился эмоциями от подписания нового контракта с московским клубом.

– Переговоры были непростыми, но я очень рад, что в итоге мы нашли компромисс. У истории получился счастливый конец. Я уже 12 лет в клубе, плюс три – это получается целых 15. Считайте, вся жизнь. У нас очень сильная команда и сплоченный коллектив. Счастлив, что остаюсь частью «Локо». Надеюсь, впереди нас ждет еще много трофеев, – приводит слова Гилерме пресс-служба железнодорожников.

Ранее «Локомотив» объявил о подписании нового трехлетнего соглашения с голкипером.

Гилерме перешел в «Локомотив» в августе 2007 года из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» за 1,25 миллиона евро. С тех пор голкипер провел за московский клуб 289 матчей, пропустив в них 276 мячей.

В составе железнодорожников он стал чемпионом России, обладателем Суперкубка России и трижды выигрывал Кубок страны.

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