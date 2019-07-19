Клюйверт может возглавить молодежку «Барселоны»

Экс-нападающий «Барселоны» Патрик Клюйверт может вернуться в каталонский клуб в качестве тренера, утверждает Diario Sport. По данным источника, голландец может стать главным тренером молодежки.
Клюйверт играл за каталонцев на протяжении шести лет (1998-2004). На его счету 120 мячей в 255 играх за сине-гранатовых.
В юношеские команды «Барселоны» выступает сын Патрика – Шейн.
Напомним, что недавно Клюйверт был уволен из сборной Камеруна. Он помогал главному тренеру «неукротимых львов» Кларенсу Зеедорфу.
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