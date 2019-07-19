Экологи оштрафовали Рамоса на 250 000 евро - Советский спорт
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19 июля 2019 20:38ФутболКоноплев Александр

Экологи оштрафовали Рамоса на 250 000 евро

Футболист стал заметно беднее.

Защитник «Реала» Серхио Рамос оштрафован на четверть миллиона евро. Он лишился 250 000 евро за незаконную вырубку деревьев.

Как сообщает AS, футболист вырубил 80 вековых сосен и дубов вблизи своего дома.

Экологи заявили, что Рамос проявил «беспрецедентную агрессию против природы».

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