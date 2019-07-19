«Шинник» победил в Нижнем Новгороде

В матче третьего тура первенства ФНЛ «Нижний Новгород» дома проиграл «Шиннику» – 1:3.
В составе ярославцев забивали Дмитрий Самойлов (третья минута), Эльдар Низамутдинов (десятая) и Тимур Пухов (88-я). У нижегородцев точным ударом отметился Игорь Портнягин (13-я).
«Шинник» на старте турнира выиграл три матча из трех. У «Нижнего» одна ничья после трех туров.
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