«Шинник» победил в Нижнем Новгороде - Советский спорт
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19 июля 2019 20:52ФутболКоноплев Александр

«Шинник» победил в Нижнем Новгороде

Ярославцы не теряют очков.

В матче третьего тура первенства ФНЛ «Нижний Новгород» дома проиграл «Шиннику» – 1:3.

В составе ярославцев забивали Дмитрий Самойлов (третья минута), Эльдар Низамутдинов (десятая) и Тимур Пухов (88-я). У нижегородцев точным ударом отметился Игорь Портнягин (13-я).

«Шинник» на старте турнира выиграл три матча из трех. У «Нижнего» одна ничья после трех туров.

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