«Шахтер» вошел в топ-10 клубов по трансферным доходам за пять лет В первой десятке – три португальских клуба.

Авторитетный портал Transfermarkt назвал десятку лучших клубов Европы по трансферному балансу, начиная с 2014 года.

Лучше всех на рынке проявила себя «Бенфика», которая потратила на футболистов 180 миллионов евро, но выручив в четыре раза больше. Второе место у «Монако» (+ 359,4 млн), третье – у «Порту» (+ 235,9).

Украинский «Шахтер» стал восьмым (+117,3 млн).

1. «Бенфика» — прибыль за пять лет 527,2 млн евро

2. «Монако» — 359,4

3. «Порту» — 235,9

4. «Аякс» — 212,9

5. «Зальцбург» — 210,9

6. «Лион» — 140,7

7. «Дженоа» — 128,9

8. «Шахтер» — 117,3

9. «Спортинг» — 110,8

10. «Атлетик» — 107,1