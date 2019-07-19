«Шахтер» вошел в топ-10 клубов по трансферным доходам за пять лет - Советский спорт
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19 июля 2019 21:13ФутболКоноплев Александр

«Шахтер» вошел в топ-10 клубов по трансферным доходам за пять лет

В первой десятке – три португальских клуба.

Авторитетный портал Transfermarkt назвал десятку лучших клубов Европы по трансферному балансу, начиная с 2014 года.

Лучше всех на рынке проявила себя «Бенфика», которая потратила на футболистов 180 миллионов евро, но выручив в четыре раза больше. Второе место у «Монако» (+ 359,4 млн), третье – у «Порту» (+ 235,9).

Украинский «Шахтер» стал восьмым (+117,3 млн).

1. «Бенфика» — прибыль за пять лет 527,2 млн евро
2. «Монако» — 359,4
3. «Порту» — 235,9
4. «Аякс» — 212,9
5. «Зальцбург» — 210,9
6. «Лион» — 140,7
7. «Дженоа» — 128,9
8. «Шахтер» — 117,3
9. «Спортинг» — 110,8
10. «Атлетик» — 107,1

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