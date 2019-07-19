Источник: Кэмпбеллу предлагали деньги за критику Катара Экс-игрок «Арсенала» и «Тоттенхэма» пошел на принцип.

Экс-защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл признался, что его пытались подкупить. Ему за вознаграждение предлагалось критиковать чемпионат мира-2022 в Катаре, сообщает The Times. Как подчеркнул футболист, от подобного он отказался.

Вторым наемным критиком ЧМ-2022 мог быть другой экс-футболист сборной Англии Стэн Коллимор.