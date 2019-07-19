Рохель сменил «Крылья Советов» на «Тулузу» - Советский спорт
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19 июля 2019 22:25ФутболКоноплев Александр

Рохель сменил «Крылья Советов» на «Тулузу»

Российские клубы готовятся к новому лимиту.

«Тулуза» подписала четырехлетний контракт с защитником «Крыльев Советов» Агустином Рохелем, сообщает официальный сайт французского клуба.

Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

Рохель выступал за самарцев с 2018 года. На его счету одна результативная передача в 19 играх в российской премьер-лиге.

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