В отношении «Барселоны» заведено дисциплинарное дело

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) начала расследование трансфера Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону», утверждает AS. Каталонский клуб обвиняется в нарушении правил ведения переговоров. Против него заведено дисциплинарное дело.

«Барселона» приобрела Гризманна после 1 июля 2019 года, когда сумма отступных за футболиста упала с 200 до 120 миллионов евро. Мадридский клуб заявил, что каталонцы вели переговоры с французом с марта 2019 года. По мнению «матрасников», сине-гранатовые должны заплатить им еще 80 миллионов евро.

Гризманн – чемпиона мира-2018 и победитель Лиги Европы-2017/18.