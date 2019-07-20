В отношении «Барселоны» заведено дисциплинарное дело - Советский спорт
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20 июля 2019 00:15ФутболКоноплев Александр

В отношении «Барселоны» заведено дисциплинарное дело

Сериал продлили на второй сезон.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) начала расследование трансфера Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону», утверждает AS. Каталонский клуб обвиняется в нарушении правил ведения переговоров. Против него заведено дисциплинарное дело.

«Барселона» приобрела Гризманна после 1 июля 2019 года, когда сумма отступных за футболиста упала с 200 до 120 миллионов евро. Мадридский клуб заявил, что каталонцы вели переговоры с французом с марта 2019 года. По мнению «матрасников», сине-гранатовые должны заплатить им еще 80 миллионов евро.

Гризманн – чемпиона мира-2018 и победитель Лиги Европы-2017/18.

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