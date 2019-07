Экс-вратарь «Крыльев» признан лучшим игроком финала Кубка африканских наций

Вратарь сборной Алжира Раис М’Боли признан лучшим игроком финала Кубка африканских наций против Сенегала (1:0).

В решающем матче 33-летний голкипер совершил три сейва.

М’Боли выступал за «Крылья Советов» с 2011 по 2013 год. На его счету три «сухаря» в 17 матчах в российской премьер-лиге.

And the winner of the Total Man of the Match is R. M'bolhi!#SENALG #FootballTogether pic.twitter.com/kjVsR3KvDr