Экс-вратарь «Крыльев» признан лучшим игроком финала Кубка африканских наций - Советский спорт
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20 июля 2019 00:30ФутболКоноплев Александр

Экс-вратарь «Крыльев» признан лучшим игроком финала Кубка африканских наций

Чемпион Африки с опытом игры в России.

Вратарь сборной Алжира Раис М’Боли признан лучшим игроком финала Кубка африканских наций против Сенегала (1:0).

В решающем матче 33-летний голкипер совершил три сейва.

М’Боли выступал за «Крылья Советов» с 2011 по 2013 год. На его счету три «сухаря» в 17 матчах в российской премьер-лиге.

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