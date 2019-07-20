Салах может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира

«Ливерпуль» предлагает новый контракт нападающему Мохамеду Салаху, утверждает The Sun.
По новому договору египтянин будет зарабатывать 480 000 фунтов в неделю. Это самая высокая зарплата не только в английской премьер-лиге, но и во всем мире.
Сейчас самым высокооплачиваемым футболистом мира считается форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес, который зарабатывает от 450 до 470 тысяч фунтов в неделю.
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