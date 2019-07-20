Салах может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира - Советский спорт
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20 июля 2019 01:44ФутболКоноплев Александр

Салах может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира

Даже Месси получает меньше.

«Ливерпуль» предлагает новый контракт нападающему Мохамеду Салаху, утверждает The Sun.

По новому договору египтянин будет зарабатывать 480 000 фунтов в неделю. Это самая высокая зарплата не только в английской премьер-лиге, но и во всем мире.

Сейчас самым высокооплачиваемым футболистом мира считается форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес, который зарабатывает от 450 до 470 тысяч фунтов в неделю.

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