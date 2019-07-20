«Ливерпуль» уступил дортмундской «Боруссии» в контрольном матче

Футболисты «Ливерпуля» потерпели поражение в контрольном матче против дортмундской «Боруссии» (2:3).
В составе победителей отличились Пако Алькасер, Томас Дилейни и Бруун Ларсен. Два гола англичан на счету Харри Уилсона и Риана Брюстера.
Добавим, что в минувшем сезоне «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, а «Боруссия» заняла второе место в бундеслиге.
Товарищеский матч
«Ливерпуль» – «Боруссия» Д – 2:3 (1:1)
Голы: Алькасер, 3 (0:1); Уилсон, 35 (1:1); Дилейни, 53 (1:2); Ларсен, 58 (1:3); Брюстер, 75 (2:3, пен.).
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