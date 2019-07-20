«Интер» готов заплатить за трансфер Лукаку 83 млн евро Ранее интерес к игроку подтвердил главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте.

Миланский «Интер» не оставляет попыток заполучить форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

Как сообщает The Times, итальянский клуб предложил за его трансфер 83 млн евро. Отмечается, что 66 млн евро будут выплачены в качестве обязательной суммы. Остальные 17 – в виде бонусов.

Ожидается, что «красные дьяволы» ответят отказом, поскольку хотят выручить за своего футболиста не менее 90 млн евро.

26-летний Лукаку перебрался на «Олд Траффорд» летом 2017 года за 84 млн евро.

В минувшем сезоне АПЛ он провел 32 матча, забил 12 голов и отдал 1 голевой пас. Его контракт с «МЮ» в силе до 2022 года, а трансферный лист оценивается в 75 млн евро.