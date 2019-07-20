Симеоне изъявил желание поработать с Месси Ранее сообщалось, что специалист отказался от работы с национальной командой.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне готов возглавить сборную Аргентины ради работы с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Лео – лучший игрок мира. Почему бы мне не поработать с ним? Он тащил сборную Аргентины на Кубке Америки. Я не хочу обсуждать чужие заявления, каждый говорит то, что хочет, но я считаю, что Месси вел себя как лидер», – приводит слова Симеоне TyC Sports.

На Кубке Америки-2019 сборная Аргентины выиграла бронзу, обыграв в матче за третье место команду Чили (2:1).

Что касается Симеоне, то его контракт с «Атлетико» в силе до 2022 года.