Симеоне изъявил желание поработать с Месси - Советский спорт
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20 июля 2019 09:12ФутболГичунцев Артур

Симеоне изъявил желание поработать с Месси

Ранее сообщалось, что специалист отказался от работы с национальной командой.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне готов возглавить сборную Аргентины ради работы с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Лео – лучший игрок мира. Почему бы мне не поработать с ним? Он тащил сборную Аргентины на Кубке Америки. Я не хочу обсуждать чужие заявления, каждый говорит то, что хочет, но я считаю, что Месси вел себя как лидер», – приводит слова Симеоне TyC Sports.

На Кубке Америки-2019 сборная Аргентины выиграла бронзу, обыграв в матче за третье место команду Чили (2:1).

Что касается Симеоне, то его контракт с «Атлетико» в силе до 2022 года.

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