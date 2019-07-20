Зинедин Зидан: У «Реала» есть план по трансферу Погба

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подтвердил информацию о желании «сливочных» пригласить этим летом полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
«У нас есть план. Многое может произойти до 31 августа, но посмотрим. Я уже много раз говорил про Погба. Думаю, это уже глупо», – приводит слова Зидана AS.
Британские СМИ, утверждают, что «МЮ» не хочет отпускать чемпиона мира, однако, если за его уход заплатят 200 млн евро, то ответит согласием.
По слухам, на игрока также претендует «Ювентус», за который он выступал с 2012 по 2016 год.
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