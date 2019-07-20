«Краснодар» разгромил «Уфу» в матче молодежного первенства России Встреча прошла на стадионе «Нефтяник».

Футболисты «Краснодара» нанесли домашнее поражение «Уфе» в матче 2-го тура молодежного первенства России (4:0).

В составе победителей отличились Сергей Петерсон (12-я минута), Михаил Берснев (20), Игорь Юрченко (31) и Руслан Пидлисняк (65).

Таким образом, «быки» набрали три очка и заняли 8-е место в таблице. «Уфа» расположилась на последней строчке, не набрав ни одного балла.

Добавим, что встреча основных команд состоится сегодня, 20 июля и стартует в 14.00 мск.