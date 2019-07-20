«Краснодар» разгромил «Уфу» в матче молодежного первенства России

Футболисты «Краснодара» нанесли домашнее поражение «Уфе» в матче 2-го тура молодежного первенства России (4:0).
В составе победителей отличились Сергей Петерсон (12-я минута), Михаил Берснев (20), Игорь Юрченко (31) и Руслан Пидлисняк (65).
Таким образом, «быки» набрали три очка и заняли 8-е место в таблице. «Уфа» расположилась на последней строчке, не набрав ни одного балла.
Добавим, что встреча основных команд состоится сегодня, 20 июля и стартует в 14.00 мск.
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