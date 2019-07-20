Иван Обляков: ЦСКА способен биться за лидерство. Нам есть, что доказывать На старте нового сезона команда Виктора Гончаренко проиграла «Крыльям Советов» (0:2).

Хавбек московского ЦСКА Иван Обляков высказался перед матчем второго тура РПЛ с «Оренбургом», отметив, что армейцам по силам добиться высоких результатов в этом сезоне.

«Я уверен, что сможем. Мы – большой клуб, и в чемпионате в каждом матче будем играть только от себя. ЦСКА такой же лидер первенства, как и другие ведущие команды страны. Наша задача – побеждать, и мы сделаем все, чтобы радовать болельщиков.

Возраст ничего не значит. Если мы моложе, значит, должны выкладываться даже больше «стариков». У нас есть главное: нереализованные амбиции. Нам есть, что доказывать. И я уверен, что мы можем и должны биться за лидерство», – заявил полузащитник клубной пресс-службе.