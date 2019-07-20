Иван Обляков: ЦСКА способен биться за лидерство. Нам есть, что доказывать

Хавбек московского ЦСКА Иван Обляков высказался перед матчем второго тура РПЛ с «Оренбургом», отметив, что армейцам по силам добиться высоких результатов в этом сезоне.
«Я уверен, что сможем. Мы – большой клуб, и в чемпионате в каждом матче будем играть только от себя. ЦСКА такой же лидер первенства, как и другие ведущие команды страны. Наша задача – побеждать, и мы сделаем все, чтобы радовать болельщиков.
Возраст ничего не значит. Если мы моложе, значит, должны выкладываться даже больше «стариков». У нас есть главное: нереализованные амбиции. Нам есть, что доказывать. И я уверен, что мы можем и должны биться за лидерство», – заявил полузащитник клубной пресс-службе.
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