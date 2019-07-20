Неймар не полетел с «ПСЖ» на товарищеский матч с немецким клубом Игрок близок к уходу в другую команду.

Форвард «ПСЖ» Неймар не сыграет против немецкого «Нюрнберга» в товарищеском матче.

Как сообщает клубная пресс-служба, игрок сборной Бразилии не полетел с командой в Германию, где и пройдет эта встреча.

Ранее сообщалось, что футболист твердо решил покинуть «ПСЖ» этим летом. Он договорился о возвращении в «Барселону», и сейчас каталонский клуб пытается договориться о его трансфере.

По слухам, Неймар также контактировал с руководством «Ювентуса» и мадридского «Реала».