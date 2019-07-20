«Вест Хэм» проиграл «Ньюкаслу» в контрольном матче

«Ньюкасл» под руководством нового наставника Стива Брюса обыграл «Вест Хэм» в товарищеском матче на турнире Asia Trophy by Premier League (1:0).
«Сороки» одержали победу благодаря точному удару Йосинори Муто.
В минувшем сезоне «Ньюкасл» занял 13-е место в таблице премьер-лиги, а лондонский клуб финишировал на 11-й строчке.
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