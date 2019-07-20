Сарри рассказал о планах на Роналду Итальянец возглавил туринский клуб этим летом.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри обозначил позицию нападающего Криштиану Роналду.

Специалист опроверг слухи о желании поставить португальца в центр. Он заявил, что будет использовать его на фланге.

«Роналду добился успеха, выступая на позиции слева. В этом наша главная мысль. Но, учитывая его уровень, мы допускаем смещение в центр», – приводит слова итальянца Football Italia.

В минувшем сезоне серии А 33-летний форвард провел за «Ювентус» 31 матч, забил 21 гол и отдал 11 голевых передач.