«Крылья Советов» – «Арсенал». Стартовые составы

Стали известный стартовые составы «Крыльев Советов» и тульского «Арсенала» на матч 2-го тура РПЛ, который состоится сегодня, 20 июля и стартует в 16.30 мск.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Бурлак, Карпов, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Гынсарь, Соболев.
«Арсенал»: Левашов, Григалава, Комбаров, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачёв, Лесовой, Чаушич, Кангва, Тудорие.
В первом туре «Крылья» нанесли поражение московскому ЦСКА, а туляки разошлись миром с «Динамо» (1:1).
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