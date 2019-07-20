«Крылья Советов» – «Арсенал». Стартовые составы - Советский спорт
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20 июля 2019 15:38ФутболГичунцев Артур

«Крылья Советов» – «Арсенал». Стартовые составы

Встреча пройдет в Самаре.

Стали известный стартовые составы «Крыльев Советов» и тульского «Арсенала» на матч 2-го тура РПЛ, который состоится сегодня, 20 июля и стартует в 16.30 мск.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Бурлак, Карпов, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Гынсарь, Соболев.

«Арсенал»: Левашов, Григалава, Комбаров, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачёв, Лесовой, Чаушич, Кангва, Тудорие.

В первом туре «Крылья» нанесли поражение московскому ЦСКА, а туляки разошлись миром с «Динамо» (1:1).

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