Украинский музыкант раскритиковал Ордеца, Зинченко и Ракицкого

Лидер украинской хип-хоп группы «Танок на Майдані Конґо» Александр Сидоренко недоволен, что его соотечественники работают в России. Отдельно от музыканта «досталось» бывшим и нынешним украинским легионерам в российском чемпионате.
– Если бы только футболисты ехали. Но у нас такая большая пятая колонна. Мы хотя бы знаем, на кого работают и откуда получают деньги футболисты. А политики и люди, у которых бизнес с Россией? Если они хотят так, пусть так. Но я буду выбирать, как к ним относиться. Мне нравился Ордец, когда он еще играл за сборную U20. Такой интересный игрок был — Ордец. Но теперь он не молодец. Зинченко, например, ездит то на рыбалку в Россию, то играет за «Уфу», и ему это прощается. А разве не было войны, когда Зинченко играл за «Уфу»? Они как дети, а взрослеют, когда карьеру завершат. Хотят играть за сборную — пусть попробуют приехать.
Ордеца просто не будут вызывать. А Ракицкий — это наименьшая из проблем. Он хотя бы не держал руку на сердце, – приводит слова Сидоренко Sportarena.com.
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