«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой», уступая в два мяча - Советский спорт
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20 июля 2019 16:06ФутболГичунцев Артур

«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой», уступая в два мяча

Встреча прошла на стадионе «Нефтяник».

В матче 2-го тура РПЛ «Краснодар» на выезде обыграл «Уфу» со счетом 3:2.

Гости добыли победу благодаря точным ударам полузащитника Юнеса Намли, а также голландского хавбека Тонни де Вильены. Отметим, что оба перебрались в российский клуб этим летом.

Еще один гол «быков» на счету защитника «Уфы» Джамала Тебадзе, который срезал мяч в свои ворота. Хозяева могли завершить поединок в качестве победителя. В первом тайме два мяча в ворота «Краснодара» отправили Кэтэлин Карп и все тот же Тебадзе, однако, «Уфа» не смогла удержать преимущество и добиться результата.

В следующем туре команда Мурада Мусаева сыграет 27 июля на домашней арене против «Сочи», а подопечные Вадима Евсеева примут в родных стенах «Крылья Советов».

РПЛ

2-й тур

«Уфа» – «Краснодар» – 2:3 (2:0)

Голы: Карп, 29 (1:0); Табидзе, 40 (2:0); Намли, 49 (2:1); де Вильена, 73 (2:2); Табидзе, 87 — в свои ворота (2:3).

«Уфа»: Чернов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Алиев, Фомин, Карп (Засеев, 84), Тилль (Кротов, 84), Козлов (Сысуев, 72), Игбун.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Камболов, Олссон (Игнатьев, 66), Намли (Сулейманов, 70), де Вильена (Фьолусон, 90), Ари, Вандерсон.

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