«Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Сити» в финале международного турнира - Советский спорт
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20 июля 2019 16:37ФутболКоноплев Александр

«Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Сити» в финале международного турнира

Шесть незабитых пенальти – один с игры, пять в серии.

В финале «Премьер-лига Азия Трофи»

Основное время матча завершилось вничью – 0:0. На 21-й минуте форвард «горожан» Рахим Стерлинг не реализовал 11-метровый.

В серии пенальти точнее были «волки» – 3:2.

Напомним, что «Вулверхэмптон» тренирует экс-вратарь московского «Динамо» Нуну Эшпириту Санту.

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