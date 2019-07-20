«Акрон» обыграл «Ладу» в тольяттинском дерби

В 1/256 финала Кубка России тольяттинская «Лада» проиграла тольяттинскому «Акрону» – 1:3.
Это был первый матч нового розыгрыша турнира. Созданный в 2018 году «Акрон» также дебютировал в Кубке страны.
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