«Крылья Советов» – «Арсенал». Гости забили два мяча за две минуты - Советский спорт
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20 июля 2019 16:57ФутболКоноплев Александр

«Крылья Советов» – «Арсенал». Гости забили два мяча за две минуты

События развиваются быстро.

В матче второго тура российской премьер-лиги «Крылья Советов» – «Арсенал» открыт счет.

На 22-й минуте забил Сергей Ткачев, а на 24-й отличился Эванс Кангва.

Для Ткачева это 26-й гол в чемпионатах России, для Кангва – седьмой.

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