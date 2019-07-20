«Крылья Советов» – «Арсенал». Гости забили два мяча за две минуты

В матче второго тура российской премьер-лиги «Крылья Советов» – «Арсенал» открыт счет.
На 22-й минуте забил Сергей Ткачев, а на 24-й отличился Эванс Кангва.
Для Ткачева это 26-й гол в чемпионатах России, для Кангва – седьмой.
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