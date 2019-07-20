Источник: «Спартак» договорился с форвардом «Марселя»

Нападающий «Марселя» Клинтон Н’жи договорился со «Спартаком», сообщает Total-Football. По данным источника красно-белые заплатят за футболиста шесть миллионов евро.
Ранее форвардом интересовались «Краснодар» и ЦСКА.
В минувшем сезоне 25-летний камерунец забил три мяча и сделал две голевых передачи в 21 матче за «Марсель» во всех турнирах.
Н’жи – воспитанник «Лиона». С 2015 по 2017 год он выступал за «Тоттенхэм». Трансферная стоимость Н’жи оценивается в 3,5 миллиона евро. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2020 года.
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