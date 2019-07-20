Источник: «Спартак» договорился с форвардом «Марселя» Н’жи – победитель Кубка африканских наций 2017 года.

Нападающий «Марселя» Клинтон Н’жи договорился со «Спартаком», сообщает Total-Football. По данным источника красно-белые заплатят за футболиста шесть миллионов евро.

Ранее форвардом интересовались «Краснодар» и ЦСКА.

В минувшем сезоне 25-летний камерунец забил три мяча и сделал две голевых передачи в 21 матче за «Марсель» во всех турнирах.

Н’жи – воспитанник «Лиона». С 2015 по 2017 год он выступал за «Тоттенхэм». Трансферная стоимость Н’жи оценивается в 3,5 миллиона евро. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2020 года.