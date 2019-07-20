«Строгино» вылетел из Кубка России

Завершились три матча 1/256 финала Кубка России-2019/2020.
«Легион-Динамо» обыграл «Махачкалу» – 3:0. «Строгино» дома уступил «Родине» – 2:3, а «Химик-Август» оказался сильнее «Лады-СОК» – 2:0.
Их соперники по 1/128 финала определятся позже.
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