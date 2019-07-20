«Арсенал» победил «Крылья Советов» в Самаре - Советский спорт
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20 июля 2019 18:23ФутболКоноплев Александр

«Арсенал» победил «Крылья Советов» в Самаре

И втором матче тура забито пять мячей.

В матче второго тура российской премьер-лиги тульский «Арсенал» в Самаре обыграл местные «Крылья Советов» – 3:2.

У победителей отличились Сергей Ткачев (22-я минута), Эванс Кангва (24) и Александру Тудорие (52). У проигравших забивали Александр Соболев (43) и Тарас Бурлак (56). Все голы матча здесь.

У самарцев три очка после двух туров, у туляков – четыре.

В третьем туре «Крылья» отправятся в гости к «Уфе», а «Арсенал» дома примет «Ростов».

РПЛ
Второй тур

«Крылья Советов» (Самара) – «Арсенал» (Тула) – 2:3 (1:2)

Голы: Ткачев, 22 (0:1); Э. Кангва, 24 (0:2); Соболев, 43 (1:2); Тудорие, 52 (1:3); Бурлак, 56 (2:3).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Терехов, 75), Д. Комбаров, Бурлак, Карпов, Кабутов, Зиньковский (Канунников, 46), Мияйлович, Антон (Радоньич, 54), Гынсарь, Соболев.

«Арсенал»: Левашов, Григалава, К. Комбаров, Беляев (Денисов, 90+2), Альварес, Горбатенко, Ткачёв, Лесовой, Чаушич, Кангва (Костадинов, 71), Тудорие (Луценко, 64).

Предупреждения: Мияйлович, 60; Кабутов, 72 – Кангва, 55; Луценко, 83; Альварес, 90+1; Ткачев, 90+5.

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