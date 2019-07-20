«Вайнах» проиграл «Алании» в Кубке России

В матче 1/256 финала Кубка России «Вайнах» из Шали дома проиграл «Алании» – 1:3.
Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу владикавказцев.
Соперник «Алании» по 1/128 финала будет определен позже.
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