Мартынович провел 200-й матч за «Краснодар» - Советский спорт
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20 июля 2019 19:35ФутболКоноплев Александр

Мартынович провел 200-й матч за «Краснодар»

Волевая победа и юбилей.

Матч второго тура российской премьер-лиги против «Уфы» (3:2) стал для защитника Александра Мартыновича 200-м в составе «Краснодара». Нынешний капитан – четвертый в истории клуба, кто достиг этой отметки.

С 2010 года белорус провел за «быков» 145 матчей в РПЛ, 15 – в ФНЛ, 15 – в Кубке России и 25 – в Лиге Европы УЕФА. С Мартыновичем на поле «Краснодар» выиграл 90 встреч.

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