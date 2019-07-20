Мартынович провел 200-й матч за «Краснодар»

Матч второго тура российской премьер-лиги против «Уфы» (3:2) стал для защитника Александра Мартыновича 200-м в составе «Краснодара». Нынешний капитан – четвертый в истории клуба, кто достиг этой отметки.
С 2010 года белорус провел за «быков» 145 матчей в РПЛ, 15 – в ФНЛ, 15 – в Кубке России и 25 – в Лиге Европы УЕФА. С Мартыновичем на поле «Краснодар» выиграл 90 встреч.
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