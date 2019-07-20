ЦСКА – «Оренбург». Команды обменялись голами (видео) - Советский спорт
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20 июля 2019 19:45ФутболКоноплев Александр

ЦСКА – «Оренбург». Команды обменялись голами (видео)

ЦСКА – «Оренбург» – 2:1.

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдсон забил мяч на 38-й минуте домашней встречи второго тура российской премьер-лиги против «Оренбурга». Счет стал 2:0.

Через две минуты полузащитник гостей Никита Маляров сократил отставание – 2:1.

Для Сигурдссона этот гол стал шестым в чемпионатах России. Маляров отличился в четвертый раз.

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