«Авангард» спасся в игре с «Краснодаром-2» - Советский спорт
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20 июля 2019 19:55ФутболКоноплев Александр

«Авангард» спасся в игре с «Краснодаром-2»

Молодые «быки» набрали первые очки в ФНЛ.

В матче третьего тура первенства ФНЛ курский «Авангард» дома сыграл вничью с «Краснодаром-2» – 1:1.

Счет открыл защитник гостей Арутюн Григорян на 87-й минуте. На третьей минуте компенсированного времени хавбек Хачим Машуков спас хозяев от третьего поражения к ряду.

Обе команды набрали первые очки в сезоне.

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