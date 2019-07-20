«Авангард» спасся в игре с «Краснодаром-2»

В матче третьего тура первенства ФНЛ курский «Авангард» дома сыграл вничью с «Краснодаром-2» – 1:1.
Счет открыл защитник гостей Арутюн Григорян на 87-й минуте. На третьей минуте компенсированного времени хавбек Хачим Машуков спас хозяев от третьего поражения к ряду.
Обе команды набрали первые очки в сезоне.
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