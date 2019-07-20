«Монако» с Головиным обыграл «Валенсию» без Черышева - Советский спорт
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20 июля 2019 20:21ФутболКоноплев Александр

«Монако» с Головиным обыграл «Валенсию» без Черышева

Травма Головина оказалась несерьезной, а Черышев не готов на 100 %.

«Монако» в товарищеском матче победил «Валенсию» – 1:0.

Единственный мяч провел защитник монегасков Лиль Форест. Это случилось на 38-й минуте.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сыграл 87 минут. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев в заявку не попал.

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