«Монако» с Головиным обыграл «Валенсию» без Черышева

«Монако» в товарищеском матче победил «Валенсию» – 1:0.
Единственный мяч провел защитник монегасков Лиль Форест. Это случилось на 38-й минуте.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сыграл 87 минут. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев в заявку не попал.
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