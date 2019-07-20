ЦСКА одержал победу над «Оренбургом» - Советский спорт
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20 июля 2019 20:54ФутболКоноплев Александр

ЦСКА одержал победу над «Оренбургом»

Первая победа армейцев в чемпионате-2019/20.

В матче второго тура премьер-лиги ЦСКА в Москве обыграл «Оренбург» – 2:1.

Авторами голов в составе армейского клуба стали Никола Влашич (30-я минута) и Арнор Сигурдссон (38). У гостей забил Никита Маляров (40). Все мячи здесь.

Теперь на счету красно-синих победа и поражение. В третьем туре они сыграют дома с «Локомотивом».

«Оренбург» потерпел второе поражение в чемпионате. В третьем туре клуб примет дома «Зенит».

РПЛ
Второй тур

ЦСКА – «Оренбург» – 2:1 (2:1)

Голы: Влашич, 30 (1:0); Сигурдссон, 38 (2:0); Маляров, 40 (2:1).

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон (Бийол, 87), Чалов.

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Маляров (Фамейе, 78), Аюпов (Афонин, 75), Мишкич, Рикарду (Чуканов, 83), Деспотович.

Предупреждения: Акинфеев, 72; Сигурдссон, 80; Ахметов, 87 – Сиваков, 53; Аюпов, 72; Терехов, 80.

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