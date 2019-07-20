«ПСЖ» без Неймара не смог обыграть «Нюрнберг» - Советский спорт
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20 июля 2019 21:26ФутболКоноплев Александр

«ПСЖ» без Неймара не смог обыграть «Нюрнберг»

Команды обменялись голами.

«ПСЖ» сыграл вничью с «Нюрнбергом» в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол Пабло Сарабии на 10-й минуте немцы ответили точным ударом Энрико Валентини с пенальти на 71-й минуте.

Отметим, что форвард парижан Неймар, который желает покинуть клуб, не попал в заявку на матч.

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