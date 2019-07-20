Фелиш получил травму в первом матче за «Атлетико»

«Атлетико» обыграл «Нумансию» со счетом 3:0 в товарищеском матче. Голы в составе победителей забили Витоло (69-я минута), Иван Шапоньич (77) и Аугусто Фелипе (83).
Самый дорогой футболист в истории мадридцев Жоау Фелиш покинул поле на 26-й минуте. Он получил травму.
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