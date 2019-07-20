Бакаев – лучший игрок матча «Ростов» – «Спартак»

Магия Гацкана и бывшие красно-белые спасли «Ростов» Центральный матч тура на берегах Дона между ростовчанами и «Спартаком» закончился результативной ничьей.

Живу по принципу «Платон мне друг, но истина дороже». Евгений Ловчев – о «Советском спорте» Наш постоянный автор, известный в прошлом футболист «Спартака» и сборной СССР, вспоминает этапы своего сотрудничества с «Советским спортом».

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40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео) В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.

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Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале Уимблдона Серена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.

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Если разрешить критиковать судей – их закатают в лед. Мнение Домрачева Наши авторы обсуждают запрет КХЛ критиковать работу судей. В эфире рубрика «Советский спор».

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