Бакаев – лучший игрок матча «Ростов» – «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев признан лучшим игроком матча второго тура российской премьер-лиги против «Ростова» (2:2).
В этой встрече Бакаев не отметился результативными действиями.
В других матчах субботы в РПЛ лучшими стали Тонни Вильена («Краснодар»), Сергей Ткачев («Арсенал») и Никола Влашич (ЦСКА).
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