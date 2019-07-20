Бакаев – лучший игрок матча «Ростов» – «Спартак» - Советский спорт
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20 июля 2019 23:45ФутболКоноплев Александр

Бакаев – лучший игрок матча «Ростов» – «Спартак»

Именно Бакаев, а не Зуев.

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев признан лучшим игроком матча второго тура российской премьер-лиги против «Ростова» (2:2).

В этой встрече Бакаев не отметился результативными действиями.

В других матчах субботы в РПЛ лучшими стали Тонни Вильена («Краснодар»), Сергей Ткачев («Арсенал») и Никола Влашич (ЦСКА).

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