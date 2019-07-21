«Арсенал» разгромил «Фиорентину», а «Бавария» обыграла «Реал» на Международном кубке чемпионов Футболисты «Арсенала» одержали крупную победу над «Фиорентиной» в матче Международного кубка чемпионов.

Встреча состоялась на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (США) и завершилась победой английского клуба со счетом 3:0. В составе лондонцев голами отметились Эдвард Нкетиа (15-я и 65-я минуты) и Джозеф Уиллок (89).

Добавим, что эта победа стала второй для «Арсенала», а «Фиорентина» потерпела первое поражение на турнире.

Еще в одном матче кубка мюнхенская «Баварии» Встреча на стадионе «NRG-стэдиум» в Хьюстоне взяла верх над мадридским «Реалом» со счетом 3:1. В составе немецкой команды точными ударами отличились Корентен Толиссо (15), Роберт Левандовский (67) и Серж Гнабри (69). У «Реала» гол на свой счет записал Родриго (85).

Отметим, что на 81-й минуте встречи с поля был удален голкипер мюнхенцев Свен Ульрайх.

Напомним, что ранее португальская «Бенфика» переиграла мексиканский «Гвадалахару Чивас» - 3:0. У лиссабонского клуба голы забили Рауль де Томас (4), Рафаэл Силва (70) и Харис Сеферович (73).