«Арсенал» разгромил «Фиорентину», а «Бавария» обыграла «Реал» на Международном кубке чемпионов

Встреча состоялась на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (США) и завершилась победой английского клуба со счетом 3:0. В составе лондонцев голами отметились Эдвард Нкетиа (15-я и 65-я минуты) и Джозеф Уиллок (89).
Добавим, что эта победа стала второй для «Арсенала», а «Фиорентина» потерпела первое поражение на турнире.
Еще в одном матче кубка мюнхенская «Баварии» Встреча на стадионе «NRG-стэдиум» в Хьюстоне взяла верх над мадридским «Реалом» со счетом 3:1. В составе немецкой команды точными ударами отличились Корентен Толиссо (15), Роберт Левандовский (67) и Серж Гнабри (69). У «Реала» гол на свой счет записал Родриго (85).
Отметим, что на 81-й минуте встречи с поля был удален голкипер мюнхенцев Свен Ульрайх.
Напомним, что ранее португальская «Бенфика» переиграла мексиканский «Гвадалахару Чивас» - 3:0. У лиссабонского клуба голы забили Рауль де Томас (4), Рафаэл Силва (70) и Харис Сеферович (73).
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