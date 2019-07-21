РПЛ сделала заявление после инцидента с болельщиками «Спартака» в Ростове - Советский спорт
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21 июля 2019 10:53Футбол

РПЛ сделала заявление после инцидента с болельщиками «Спартака» в Ростове

Российская премьер-лига сделала официальное заявление в связи с инцидентом на матче 2-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком» (2:2).

«Российская Премьер-Лига сообщает, что произошел инцидент на матче 2 тура РПЛ «Ростов» - «Спартак-Москва».

По материалам предварительной проверки, проведенной РПЛ, установлено, что все системы, обеспечивающие допуск на стадион, безопасность и комфорт болельщиков, работали в штатном режиме, стюарды и сотрудники МВД были корректны и лояльны, создавая атмосферу праздника, о чем свидетельствуют сообщения болельщиков в сети Интернет.

Вместе с тем в ходе матча ряд болельщиков «Спартака» неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых были брошена в сторону стюардов.

После матча в соответствии с «Планом обеспечения безопасности» полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей. Болельщики, использовавшие пиротехнику, задержаны. Была совершена попытка отбить их. Завязалась потасовка. По решению координационного штаба оперативно введен ОМОН, инцидент локализован. Нарушители доставлены в отделения полиции.

По данным мэрии Ростова по ст. 20.31 ч.3 задержан 1 человек, по 20.31 ч.1 – 7 человек. За медицинской помощью обратился 1 человек.

Российская Премьер-Лига призывает всех болельщиков поддерживать свои команды цивилизованно и в рамках правил. Следите за новостями на сайте Премьер-Лиги», - говорится в сообщении РПЛ, опубликованной на официальном сайте организации.

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