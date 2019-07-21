«Спартак» возмущен действиями правоохранительных органов после матча с «Ростовом» - Советский спорт
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21 июля 2019 13:47Футбол

«Спартак» возмущен действиями правоохранительных органов после матча с «Ростовом»

«Спартак» сделал официальное заявление об инциденте с болельщиками команды по окончании гостевого матча 2-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:2).

«Футбольный клуб «Спартак» ознакомился с имеющимися на этот момент данными и показаниями свидетелей инцидента с участием наших болельщиков, случившегося в подтрибунном помещении гостевого сектора «Ростов Арены» после матча 2-го тура с «Ростовом».

Клуб возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чём не повинных граждан, среди которых были и женщины.

Мы понимаем, что местные правоохранительные органы преследовали намерения задержать нарушителей, которые по ходу матча несколько раз использовали пиротехнические средства на гостевом секторе. Однако мы также уверены, что как региональное ведомство, так и стадион, принимавшие участие в организации и проведении матчей чемпионата мира по футболу — 2018, обладают достаточными техническими средствами и опытом, чтобы провести точечное задержание подозреваемого, не блокируя в тесном и душном подтрибунном помещении 2000 человек более чем на полчаса после завершения матча.

Мы уверены, что именно это решение принимающей стороны повлекло за собой цепную реакцию со стороны болельщиков, а потом и правоохранительных органов, приведшую к печальным последствиям. Твердо убеждены, что применения грубой физической силы со стороны ОМОНа можно было избежать и осуждаем такие действия ростовской полиции.

Клуб призывает Премьер-Лигу предметно разобраться в случившемся инциденте и сделать соответствующие выводы. Мы надеемся, что впредь организаторы матчей РПЛ в Ростове-на-Дону не допустят повторения подобных печальных ситуаций», - говорится в заявлении красно-белых.

Ранее российская премьер-лига сделала официальное заявление в связи с инцидентом на матче 2-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком» (2:2).

«… В ходе матча ряд болельщиков «Спартака» неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых были брошена в сторону стюардов. После матча в соответствии с «Планом обеспечения безопасности» полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей. Болельщики, использовавшие пиротехнику, задержаны. Была совершена попытка отбить их. Завязалась потасовка. По решению координационного штаба оперативно введен ОМОН, инцидент локализован», - говорится в официальном заявлении организации.

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