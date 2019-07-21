«Локомотив» – «Тамбов». Стартовые составы - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 июля 2019 15:47ФутболЛипкин Антон

«Локомотив» – «Тамбов». Стартовые составы

Начало матча – 16:30 (мск).

Главные тренеры «Локомотива» и «Тамбова» Юрий Семин и Александр Григорян определились со стартовыми составами на матч команд во втором туре премьер-лиги.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбус, Крыховяк, Баринов, Игнатьев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Рыбчинский, Куликов, Коломейцев, Лысов, Кверквелия, Тугарев, Идову, Хеведес, Смолов, Жемалетдинов.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Чуперка, Карасев, Килин, Усман, Аппаев, Костюков.
Запасные: Сугробов, Гогуа, Рыбин, Муйива, Кленкин, Кулик, Чернышов, Маркелов, Конате, Мамтов.

Напомним, матч «Локомотив» – «Тамбов» пройдет 21 июля на стадионе «Локомотив». Начало – 16:30 (мск).

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