«Локомотив» победил «Тамбов» во втором туре РПЛ Победный гол забил Игнатьев.

«Локомотив» одержал волевую победу над «Тамбовом» (2:1) в матче второго тура премьер-лиги на стадионе «Локомотив» в Москве.

На шестой минуте гости вышли вперед после гола Михаила Костюкова, но еще в первом тайме вице-чемпионы России отыгрался и забил решающий гол: сначала отличился португалец Эдер с передачи поляка Мацея Рыбуса, а через две минуты вернувшийся в стартовый состав Владислав Игнатьев воспользовался пасом Антона Миранчука.

«Локомотив» набрал четыре очка и теперь делит со «Спартаком» четвертое-пятое места в турнирной таблице.

«Тамбов», как и «Оренбург», проиграл оба матча на старте чемпионата с одинаковым счетом 1:2 и занимает 14-15 места.

В третьем туре 27 июля «Тамбов» примет в Саранске «Спартак», а на следующий день «Локомотив» сыграет в гостях с ЦСКА.

РПЛ

2-й тур

«Локомотив» (Москва) – «Тамбов» (Тамбов) – 2:1 (2:1)

Голы: Эдер, 31. Игнатьев, 33 – Костюков, 6.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбус, Крыховяк, Баринов, Игнатьев (Смолов, 46), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер (Лысов, 63).

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Чуперка, Карасев, Килин (Маркелов, 71), Усман (Кленкин, 25), Аппаев, Костюков (Муйива, 57).

Предупреждения: Чорлука, 43. Крыховяк, 79, Лысов, 90+1 – Костюков, 13. Чуперка, 74. Маркелов, 81. Таказов, 90.

Главный судья: Станислав Васильев (Ижевск).

Москва. Стадион «Локомотив». 10 187 зрителей.