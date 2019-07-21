«Локомотив» победил «Тамбов» во втором туре РПЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 июля 2019 18:22ФутболЛипкин Антон

«Локомотив» победил «Тамбов» во втором туре РПЛ

Победный гол забил Игнатьев.

«Локомотив» одержал волевую победу над «Тамбовом» (2:1) в матче второго тура премьер-лиги на стадионе «Локомотив» в Москве.

На шестой минуте гости вышли вперед после гола Михаила Костюкова, но еще в первом тайме вице-чемпионы России отыгрался и забил решающий гол: сначала отличился португалец Эдер с передачи поляка Мацея Рыбуса, а через две минуты вернувшийся в стартовый состав Владислав Игнатьев воспользовался пасом Антона Миранчука.

«Локомотив» набрал четыре очка и теперь делит со «Спартаком» четвертое-пятое места в турнирной таблице.

«Тамбов», как и «Оренбург», проиграл оба матча на старте чемпионата с одинаковым счетом 1:2 и занимает 14-15 места.

В третьем туре 27 июля «Тамбов» примет в Саранске «Спартак», а на следующий день «Локомотив» сыграет в гостях с ЦСКА.

РПЛ
2-й тур

«Локомотив» (Москва) – «Тамбов» (Тамбов) – 2:1 (2:1)
Голы: Эдер, 31. Игнатьев, 33 – Костюков, 6.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбус, Крыховяк, Баринов, Игнатьев (Смолов, 46), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер (Лысов, 63).
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Чуперка, Карасев, Килин (Маркелов, 71), Усман (Кленкин, 25), Аппаев, Костюков (Муйива, 57).

Предупреждения: Чорлука, 43. Крыховяк, 79, Лысов, 90+1 – Костюков, 13. Чуперка, 74. Маркелов, 81. Таказов, 90.
Главный судья: Станислав Васильев (Ижевск).

Москва. Стадион «Локомотив». 10 187 зрителей.

14/07 00:00ММА
Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
16/07 08:00Хоккей
Матч звезд в Москве – это вызов лиге: провалиться нельзяНовая тема для рубрики «Советский спор» – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве. Автору этого текста идея нравится.
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
15/07 19:00Хоккей
Он вырвал язык маскоту и играл без шлема. Разговор с тренером «Локо»Крэйг Мактавиш – о подписании контракта с ярославцами, молодых игроках «Локомотива», победном вбрасывании в финале Кубка Стэнли 1994 года и игре без шлема.
20/07 11:43Футбол
Живу по принципу «Платон мне друг, но истина дороже». Евгений Ловчев – о «Советском спорте»Наш постоянный автор, известный в прошлом футболист «Спартака» и сборной СССР, вспоминает этапы своего сотрудничества с «Советским спортом».
16/07 12:30Хоккей
Боб и Василевский – лучшие вратари планеты. Так решила НХЛВ топ-10 лучших голкиперов НХЛ двое россиян.
20/07 21:18Футбол
Капризов настроил, Влашич забил, Акинфеев спас. Как ЦСКА обыграл «Оренбург»ЦСКА после поражения в Самаре смог выпросить прощение у своих болельщиков, не без труда обыграв дома «Оренбург».
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
18/07 12:00Хоккей
Затыкать тренерам рот – чудовищная ошибка. Мнение СлавинаВ нашей традиционной рубрике «Советский спор» обсуждается тема запрета критики судей со стороны представителей клубов.
21/07 12:03ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
20/07 23:18Футбол
Эдер и Игнатьев приносят «Локо» победу. Видео всех голов 2-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 2-го тура чемпионата России.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
21/07 08:38Футбол
Плохой хороший «Спартак». Колонка Юрия ЦыбаневаТелеголоса в этот раз правду вещали, матч «Ростов» - «Спартак» в самом деле был вполне приятен для просмотра.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
11/07 20:00Бокс
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
20/07 15:25ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
21/07 13:55Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
17/07 12:00Хоккей
Боченски завершил карьеру. Он стал легендой КХЛКанадец уходит из спорта во второй раз.
08/07 10:00ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
Новости
18:47 Футбол Бубнов поставил на нулевую ничью в матче «Динамо» – «Рубин»
18:37 Футбол Антон Миранчук признан лучшим игроком матча «Локомотив» – «Тамбов»
18:32 Футбол СМИ пишут об интересе «Спартака» к Донису. Это не совсем правда
18:22 Футбол «Локомотив» победил «Тамбов» во втором туре РПЛ
18:04 Футбол «Динамо» – «Рубин». Стартовые составы
17:55 Футбол Стали известны возможные соперники «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги Европы
17:37 Футбол Спортивный директор «Оренбурга»: После матча с «Зенитом» могут пойти приобретения
17:25 Футбол «Ростов» пожаловался Дюкову на работу Левникова
16:52 Футбол Гол с центра поля Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом» (видео)
16:36 Футбол Никола Влашич: Рад, что забил первый гол ЦСКА, надеюсь, их будет еще много
16:08 Плавание Российские пловцы стали вторыми в эстафете 4x100 метров на чемпионате мира
15:53 Футбол «Урал» разгромил «Ахмат» и возглавил турнирную таблицу премьер-лиги
15:47 Футбол «Локомотив» – «Тамбов». Стартовые составы
15:30 Казань вновь примет чемпионат мира по водным видам спорта
15:28 Футбол Владимир Левитин: Пенальти в ворота «Ростова» - серьезная ошибка Левникова
15:16 Футбол Райкконен может заменить Феттеля в «Феррари»
14:59 Футбол Александр Бубнов: Семин не допустит недооценки «Тамбова
14:54 ММА Алексей Олейник: Разрыва крестов нет
14:48 Футбол Мурило: Семин заверил, что все в клубе будут тепло ко мне относиться
14:38 Футбол Игорь Дивеев: Могли выигрывать у «Оренбурга» со счетом 3:0 или 4:0
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика