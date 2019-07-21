Антон Миранчук признан лучшим игроком матча «Локомотив» – «Тамбов» - Советский спорт
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21 июля 2019 18:37ФутболЛипкин Антон

Антон Миранчук признан лучшим игроком матча «Локомотив» – «Тамбов»

Полузащитник «Локомотива» сделал передачу на победный гол.

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук признан лучшим игроком матча второго тура премьер-лиги с «Тамбовом» (2:1) на стадионе «Локомотив» в Москве.

23-летний полузащитник отметился голевой передачей на Владислава Игнатьева, который на 33-й минуте забил победный гол в матче.

Напомним, «Локомотив» одержал волевую победу и набрал четыре очка, что позволило команде подняться на четвертое-пятое места в турнирной таблице.

Отметим, что в матче первого тура с «Рубином» приз лучшего игрока получил брат Антона – Алексей Миранчук.

В третьем туре 28 июля «Локомотив» сыграет в гостях с ЦСКА на «ВЭБ Арене» в Москве.

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