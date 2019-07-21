«Динамо» – «Рубин». Казанцы остались в меньшинстве в первом тайме - Советский спорт
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21 июля 2019 19:53ФутболКоноплев Александр

«Динамо» – «Рубин». Казанцы остались в меньшинстве в первом тайме

Казанцы будут играть 51 минуту в большинстве.

В матче второго тура «Динамо» – «Рубин» показана красная карточка.

На 36-й минуте за вторую желтую был удален Евгений Башкиров.

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