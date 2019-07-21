«Динамо» – «Рубин». Казанцы остались в меньшинстве в первом тайме

В матче второго тура «Динамо» – «Рубин» показана красная карточка.
На 36-й минуте за вторую желтую был удален Евгений Башкиров.
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