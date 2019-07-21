«Динамо» – «Рубин». Казанцы остались в меньшинстве в первом тайме

Он вырвал язык маскоту и играл без шлема. Разговор с тренером «Локо» Крэйг Мактавиш – о подписании контракта с ярославцами, молодых игроках «Локомотива», победном вбрасывании в финале Кубка Стэнли 1994 года и игре без шлема.

Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке Forbes Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».

«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US Open Серена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.

Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор 14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.

Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 века Карен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.

5500 долларов на ветер. За что наказали Медведева Россиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.

Бурдасов уедет в НХЛ. Его ждут Панарин и Бобровский Российского форварда ждут «Филадельфия», «Рейнджерс» и «Флорида».

Боб и Василевский – лучшие вратари планеты. Так решила НХЛ В топ-10 лучших голкиперов НХЛ двое россиян.

Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео) На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.

Роналду забил и пропустил с центра поля Криштиану Роналду провел свой первый матч под руководством нового главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри - в рамках Международного кубка чемпионов.

Анисимов больше не «ястреб». Россияне в НХЛ продолжают менять клубы Артем Анисимов будет играть с Зайцевым в «Оттаве». Бучневич и Наместников также могут сменить клуб.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал Уимблдона Кори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.