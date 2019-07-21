Франция и Ирландия вышли в плей-офф юношеского ЧЕ

Завершились матчи третьего тура чемпионата Европы U19. Ирландия обыграла Чехия – 2:1, и вышла в полуфинал турнира.
Франция оказалась сильнее Норвегии – 1:0.
В полуфинале Ирландия сыграет с Португалией, а Франция – с Испанией.
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