Франция и Ирландия вышли в плей-офф юношеского ЧЕ - Советский спорт
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21 июля 2019 22:10ФутболКоноплев Александр

Франция и Ирландия вышли в плей-офф юношеского ЧЕ

Определились участники плей-офф.

Завершились матчи третьего тура чемпионата Европы U19. Ирландия обыграла Чехия – 2:1, и вышла в полуфинал турнира.

Франция оказалась сильнее Норвегии – 1:0.

В полуфинале Ирландия сыграет с Португалией, а Франция – с Испанией.

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