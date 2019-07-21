Александр Григорян: Для нас даже хорошо, что мы играем с топами

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян после матча с «Локомотивом» (1:2) высказался о календаре команды на старте сезона.
«Нет, не убийственный. Вы смотрели прошлый тур, «Арсенал»? Чем они уступают сейчас «Зениту» или «Локомотиву»? Для нас отличный график, – приводит слова Григоряна официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – У нас в команде 11 национальностей, мы только формируем состав, только сыгрываемся и приобретаем ментальность. Поэтому играть с топами для нас даже хорошо».
Напомним, в первом туре «Тамбов» с таким же счетом проиграл в гостях «Зениту». А в следующем туре 27 июля дебютант премьер-лиги проведет свой первый домашний матч – со «Спартаком» на «Мордовия Арене» в Саранске.
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