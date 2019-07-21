Думбия может вернуться в Россию На ивуарийца больше не рассчитывают в «Жироне».

Форвард «Жироны» Сейду Думбия может вернуться в Россию, сообщает Diari De Girona.

Главный тренер команды Хуан Карлос Унсуэ не рассчитывает на 31-летнего ивуарийца, у которого контракт с клубом действует до 2021 года. По информации издания, на нападающего претендуют несколько клубов из России, а также турецкий «Генчлербирлиги».

Напомним, Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 годы, а также вернулся в аренду на полгода в сезоне 2015/2016. Всего он провел за команду 150 матчей, забил 95 голов и сделал 36 результативных передач.

В «Жирону» форвард перешел как свободный агент в августе прошлого года и в 22 матчах забил три гола.

После ухода из ЦСКА Думбия также выступал за «Рому», «Ньюкасл», «Базель» и «Спортинг».