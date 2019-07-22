Бэйл может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории Китая

Клуб «Бейцзин Гуоань» предлагает полузащитнику «Реала» Гарету Бэйлу самую высокую зарплату в истории китайского футбола, сообщает The Telegraph.
Клуб из Пекина один из немногих в Китае, кто готов не только повторить условия нынешнего контракта 30-летнего валлийца, по которому он зарабатывает 600 тысяч фунтов в неделю, но и улучшить их.
На данный момент самым высокооплачиваемым игроком суперлиги остается форвард «Хэбэй Чайна Форчун» Эсекиэль Лавесси (500 тысяч фунтов в неделю).
Отметим, что «Бейцзин Гуоань» считается одним из самых богатых клубов Китая. В феврале прошлого года «дворцовые стражники» приобрели у «Вильярреала» форварда Седрика Бакамбу за 35,4 миллиона фунтов.
Напомним, контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 2022 года, однако накануне главный тренер команды Зинедин Зидан заявил, что игрок близок к уходу из клуба.
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